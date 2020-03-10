Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 10 березня 2020 року, Сергій Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці", - йдеться в повідомленні.
"Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння", - зазначив прокурор.
У 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
Як відомо, Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за звинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою заступника генпрокурора Баганця.