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10.03.20 12:07

Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сергій Юлдашев, який наказом Генерального прокурора поновлений на посаді прокурора міста Києва відповідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2020 р., приступив до виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 10 березня 2020 року, Сергій Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці", - йдеться в повідомленні.

"Впевнений, що ми завжди знайдемо порозуміння", - зазначив прокурор.

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Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура 01
Люстрований у 2015 році прокурор Києва Юлдашев приступив до роботи, - прокуратура 02

У 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Як відомо, Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Януковича. У березні 2015 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Юлдашева за звинуваченням у хабарництві. Юлдашев тоді назвав кримінальне провадження проти нього особистою помстою заступника генпрокурора Баганця.

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