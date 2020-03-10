Контррозвідка СБУ припинила вивезення в РФ комплектуючих до радіолокаційних станцій. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску "Сеньківка". За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційній техніці.





За цим фактом слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з прикордонниками.

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