Роздягли й обливали холодною водою: поліція на Херсонщині врятувала від неадекватних матері та бабусі 6-річну дівчинку. ФОТОрепортаж

Про це із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про це повідомили сусіди, коли почули крики дитини, яку облили холодною водою. Прибувши на місце, поліцейські побачили дівчинку майже без одягу, замерзлу і брудну, яка не могла говорити від холоду. Дитину одягнули і заспокоїли. При цьому мати з бабусею поводилися неадекватно і кидалися на присуиніх. Поліцейські повідомили про подію службу у справах дітей та викликали на місце лікарів.

Поліцейські і соцпрацівники оглянули будинок сім'ї, де не було нормальних умов для проживання дитини. Приміщення не опалювалося, світла не було, усі стіни були в цвілі, у кімнатах стояв сморід, продуктів харчування теж не було.

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Поспілкувавшись із 36-річною матір’ю і 64-річною бабусею, лікарі виявили в них ознаки психічного розладу і госпіталізували. З огляду на загрозу життю і здоров’ю дитини, поліцейські разом з працівниками служби у справах дітей склали акти про вилучення дівчинки з родини та помістили її в притулок.

Після проведення всіх необхідних обстежень та перевірок вирішуватиметься питання подальшої долі дівчинки, а також можливості її матері та бабусі виховувати дитину.







