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10.03.20 16:24

Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ. ФОТО

Журналіст Андрій Цаплієнко показав, яких поранень зазнали українські військові внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на вантажівку ГАЗ-66 під Пісками. Увага, новина містить матеріали, які не рекомендуються до перегляду людям з нестійкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цаплієнка в фейсбуці.

"Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року", - написав він.

Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ 01

Нагадаємо, сьогодні внаслідок влучання найманців РФ протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських воїнів у районі Пісків (Донецька область) двоє військових загинуло, 11 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Атака окупантів під Пісками: журналіст Цаплієнко показав поранення українських воїнів після влучання ПТКР в автомобіль ЗСУ 02

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