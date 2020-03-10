Чиновники Мукачівського прикордонного загону отримували хабарі за контрабанду сигарет до Євросоюзу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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За версією слідства, посадовці налагодили механізм отримання неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення поза встановленими пунктами пропуску до Євросоюзу гуртових партій контрафактних підакцизних тютюнових виробів.

Інспектора прикордонного загону, який є однім із активних учасників оборудки, оперативники спецслужби затримали поряд із робочим місцем після отримання $800 за переміщення через державний кордон майже 23 тисяч пачок контрафактних цигарок. Раніше правоохоронці задокументували отримання зловмисником першого траншу.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються інші учасники корупційної схеми. Зокрема, перевіряється причетність керівництва прикордонного загону та співробітника регіонального підрозділу УСБУ до прикриття контрабандних потоків і корупційних правопорушень.

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