Одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано внаслідок пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Дніпропетровської області.
Пожежа сталася на вулиці Центральна міста Верхівцеве Верхньодніпровського району.
Внаслідок пожежі загинула 1 дитина та постраждало 2 дитини: загинув хлопчик 2014 року народження, постраждали хлопчик 2016 року народження та дівчинка 2019 року народження.
Постраждалих дітей госпіталізовано співробітниками швидкої медичної допомоги до Кам’янської міської лікарні №7.
Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 2 м. кв.
Підрозділи Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області не залучалися.