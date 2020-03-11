Одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано внаслідок пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Дніпропетровської області.

Пожежа сталася на вулиці Центральна міста Верхівцеве Верхньодніпровського району.

Внаслідок пожежі загинула 1 дитина та постраждало 2 дитини: загинув хлопчик 2014 року народження, постраждали хлопчик 2016 року народження та дівчинка 2019 року народження.

Постраждалих дітей госпіталізовано співробітниками швидкої медичної допомоги до Кам’янської міської лікарні №7.

Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 2 м. кв.

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Підрозділи Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області не залучалися.



