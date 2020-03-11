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11.03.20 10:37

Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ. ФОТОрепортаж

10 березня близько 09:30 найманці РФ атакували з протитанкового комплексу автомобіль українських воїнів у селищі Піски.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

"Гатили приблизно з району в якому розташовані сумнозвісні "вежі близнюки"! Це була спланована операція, адже вони не могли знати, що саме в той час бійці 131 розвідувального батальйону їхатимуть колишньою "дорогою смерті"", - зазначив він.

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Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 01
Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 02
Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 03

"Найцікавіше, що за кілька днів до обстрілу в Пісках, з ПТУРА був обстріляний автомобіль бійців ЗСУ, який був у зоні видимості ворогів, котрі перебувають безпосередньо в ДАП. Тобто російські терористи їдуть по лінії вогню і методично завдають ударів по нашій техніці. Цікаво, де вони тепер вистрілять, чи можливо заляжуть на дно після того, як їм вдалася акція з нашими розвідниками", - додав Ухман.

"Свідки, які були неподалік епіцентру обстрілу, говорять, що за останні роки цю ділянку дороги ніхто з ракет не обстрілював. " Потрібно мати оху...нну техніку і бути класним навідником, щоб так влучити", - кажуть бійці. Тобто працює група російських спеців, які треновані і точно знають, що мають робити", - акцентував журналіст.

"Взагалі за минулу добу: 3 бійці ЗСУ були вбиті, ще 11 зазнали поранень. Українські військові дали адекватну вогневу відповідь московським терористам, дані про їхні втрати уточнюються", - продовжив він.

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"Якого висновку можна дійти? Росіяни активізувалися, керівництво нашої держави вперто не хоче помічати цього, не має жодної офіційної реакції від так званого президента, не збираються члени РНБО. В цьому випадку українські військові, добровольці попросту мають діяти по закону війни, коли частину нашої території захопили окупанти , - вбивати всіх, без зайвих емоцій. Залити українську землю, російською кров'ю. Бути, як турки, які захищають свою землю і добилися в цьому вагомих результатів. І ще одне, бійці ЗСУ повинні бути обережними, адже перебування на сході України - це не заробляння грошей і УБД, а справжня війна за свою країну, де в будь-який момент можуть вбити", - резюмував Ухман.

Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ 04

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