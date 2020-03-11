Опубліковано фото обстріляного вчора найманцями РФ автомобіля ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

"Гатили приблизно з району в якому розташовані сумнозвісні "вежі близнюки"! Це була спланована операція, адже вони не могли знати, що саме в той час бійці 131 розвідувального батальйону їхатимуть колишньою "дорогою смерті"", - зазначив він.

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"Найцікавіше, що за кілька днів до обстрілу в Пісках, з ПТУРА був обстріляний автомобіль бійців ЗСУ, який був у зоні видимості ворогів, котрі перебувають безпосередньо в ДАП. Тобто російські терористи їдуть по лінії вогню і методично завдають ударів по нашій техніці. Цікаво, де вони тепер вистрілять, чи можливо заляжуть на дно після того, як їм вдалася акція з нашими розвідниками", - додав Ухман.

"Свідки, які були неподалік епіцентру обстрілу, говорять, що за останні роки цю ділянку дороги ніхто з ракет не обстрілював. " Потрібно мати оху...нну техніку і бути класним навідником, щоб так влучити", - кажуть бійці. Тобто працює група російських спеців, які треновані і точно знають, що мають робити", - акцентував журналіст.

"Взагалі за минулу добу: 3 бійці ЗСУ були вбиті, ще 11 зазнали поранень. Українські військові дали адекватну вогневу відповідь московським терористам, дані про їхні втрати уточнюються", - продовжив він.

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"Якого висновку можна дійти? Росіяни активізувалися, керівництво нашої держави вперто не хоче помічати цього, не має жодної офіційної реакції від так званого президента, не збираються члени РНБО. В цьому випадку українські військові, добровольці попросту мають діяти по закону війни, коли частину нашої території захопили окупанти , - вбивати всіх, без зайвих емоцій. Залити українську землю, російською кров'ю. Бути, як турки, які захищають свою землю і добилися в цьому вагомих результатів. І ще одне, бійці ЗСУ повинні бути обережними, адже перебування на сході України - це не заробляння грошей і УБД, а справжня війна за свою країну, де в будь-який момент можуть вбити", - резюмував Ухман.