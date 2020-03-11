Начальник відділу прикордонної служби підозрюється в кришуванні браконьєрів у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, посадовець налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від місцевих рибалок та приватних підприємців, які займаються нелегальним рибним промислом в акваторії Азовського моря.

За щомісячні хабарі начальник відділу "не помічав" масштабної протиправної діяльності. Залежно від сезону, у тому числі й у період нерестової заборони, та величини улову розміри відкатів варіювалися від п’яти до десяти тисяч гривень з кожного судна. За окрему плату посадовець заздалегідь попереджав зловмисників про здійснення правоохоронними та контролюючими органами рейдів.

Затримали чиновника в центрі Бердянська на одержанні 10 тис. грн чергового хабаря.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється причетність інших посадових осіб служби до корупційних правопорушень.



