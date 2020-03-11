Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Товар перевозив громадянин України в автомобілі марки "Фольксваген". Українець їхав до сусідньої країни через пункт пропуску "Устилуг".

"Під час заходів прикордонного контролю, врахувавши аналіз ризиків, охоронці кордону вивели авто для додаткової перевірки. В результаті огляду спільно з митниками у подвійному днищі багажного відділення іномарки було виявлено два спеціально виготовлені тайники. У них містилися одноразові медичні маски у загальній кількості 10 653 штуки", - йдеться в повідомленні.

Виявлений товар та автомобіль вилучено встановленим порядком. Загальна сума конфіскату склала майже 356 000 гривень.

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Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили понад 3,5 тисячі медичних масок поблизу кордону з Румунією. Їх незаконно намагалися переправити через ділянку "зеленого" кордону.





Фото: сайт Держприкордонслужби