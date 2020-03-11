Делегація ОПЗЖ на чолі з Медведчуком і Рабіновичем відвідала Держдуму РФ у день, коли Путіна зробили "вічним" президентом. ФОТО

Про це у себе в фейсбуці написав нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.
За словами Кузьміна, метою їхньої поїздки є "наближення миру в Україні".
Нагадаємо, вчора депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова під час засідання Держдуми щодо ухвалення поправок до Конституції запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських строків у Конституції та обнулити строки ж після прийняття поправок до Основного закону країни.
Путін негайно прибув до Держдуми і погодився на обнулення своїх президентських строків.
11 березня Держдума Росії ухвалила в третьому, остаточному читанні поправки до Конституції, які передбачають, зокрема, "обнулення" відліку президентських термінів Путіна і дозволяють йому і надалі залишатися при владі.