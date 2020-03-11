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11.03.20 13:23

7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

7-річна дівчинка завдала кількох ударів ножем своїй бабусі, яка лаялася з її матір'ю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

До районної поліції надійшло повідомлення про те, що до відділення реанімації Зміївської лікарні з колото-різаними пораненнями спини в тяжкому стані доставлена 43-річна мешканка села Геніївка.

Поліцейські встановили, що того дня постраждала в стані алкогольного сп’яніння вчинила сварку зі своєю донькою. Жінки почали штовхати одна одну та хапати за волосся. Свідком конфліктної ситуації стала малолітня дитина. Захищаючи свою матір, дівчинка схопила кухонний ніж та завдала кількох ударів бабусі у спину. Речові докази вилучено.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція 01
7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція 02
7-річна дівчинка поранила ножем свою бабусю, захищаючи матір на Харківщині, - Нацполіція 03

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