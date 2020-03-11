"Голота", "бандерівці", "сволота", - у Варшаві судять пенсіонера, який ображає українців у Facebook. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польську Gazeta Wyborcza.

Анджею Л. - 67 років. Весь вільний час пенсіонер присвячує наповненню та адмініструванню сайту, присвяченого Волинській трагедії. Себе називає "волинянином від плоті і крові".

Кілька місяців тому Анджея Л. викликали в прокуратуру через допис, який чоловік публікував у Facebook протягом останніх 5 років. Він обзивав українців "сволотою", "бандерівцями" та "голотою", ображав колишнього президента України Петра Порошенка. Прокурор запропонував йому принести публічні вибачення - мовляв, таким чином закінчується 75% подібних справ. Але чоловік відмовився це зробити.

"Мій профіль на Facebook - це неначе мій паб. Я там зустрічаюся з людьми зі схожими інтересами, ми обмінюємося думками ... Мені і на думку не спало, що хтось буде за мною шпигувати", - заявив підозрюваний судді.

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Він додав, що "більшість українців не заслуговують, щоб їх називали бандерівцями". Але зазначив, що "поки ми не владнаємо питання волинської різанини, за неї буде відповідати український народ".

Прокурор звинуватив Анджея Л. в образі за національною ознакою і зажадав для нього рік ув'язнення з відстрочкою виконання покарання на 3 роки.

Пенсіонер у відповідь заявив, що це наступ на його свободу слова і що справа була порушена "за наказом Києва".

Суд повинен винести вирок у середині березня.

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