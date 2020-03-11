Українці й угорці провели спільні навчання в Косово, - Міноборони. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на АрміяInform.
Українці й угорці відпрацювали взаємодію під час забезпечення безперешкодного руху колон автотранспорту в місцях можливого блокування.
"За легендою навчань особовий склад і техніка колективних міжнародних сил безпеки KFOR висунулися за заданим маршрутом. Умовні мітингувальники, роль яких зіграли українці, спробували блокувати рух колони. Угорські колеги професійно відпрацювали елементи протидії агресивним протестувальникам", - сказано в повідомленні.
Після цього українські сапери зі службовою собакою висунулися до штучно створеного завалу. Вони мали знайти вибухонебезпечні пристрої і в разі їхнього виявлення - знешкодити.
"Шляхопрокладач на базі тягача БАТ-2 зі складу інженерної техніки українського контингенту ліквідував залишки завалу, і колона продовжила рух", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що українські військовослужбовці на "відмінно" виконали поставлені перед ними на навчаннях завдання.