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11.03.20 19:31

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів і організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 01

11 березня 2020 р відбулися слідчі дії на вулиці Інститутський у Києві. Мета експерименту - встановлення найбільш ймовірного сектора, з якого були зроблені постріли в потерпілого учасника Майдану працівниками правоохоронних органів з наявної у них нарізної табельної вогнепальної зброї.

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 02

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Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 03

Для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи фахівцями Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 04
Проведено слідчий експеримент у справі розстрілів на Інститутській, - ДБР 05

"Також найближчими днями буде проведено додаткові слідчі експерименти за участю потерпілих осіб і свідків на Майдані Незалежності, вулицях Інститутській і Хрещатик у Києві", - сказано в повідомленні.

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