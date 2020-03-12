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12.03.20 08:01

У київському кінотеатрі "Флоренція" виявили закривавлене тіло директора закладу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві за адресою проспект Володимира Маяковського, 31 у будівлі кінотеатру "Флоренція" знайшли труп чоловіка в крові. Тіло було на сходовому прольоті одного з підсобних приміщень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Співробітники кінотеатру зателефонували до поліції 11 березня приблизно о 22:20.

Поліцейські розповіли, що закривавлене тіло знайшли в підсобному приміщенні співробітники кінотеатру. Вони відразу ж викликали "швидку", але, на жаль, чоловік уже був мертвий. Під час первинного огляду тіла знайшли садна. Загиблим виявився директор кінотеатру.

Одна з версій, яку розглядають правоохоронці, - нещасний випадок, оскільки в приміщенні, де знайшли труп, дуже круті сходові марші. Можливо, він просто впав зі сходів. Чоловікові було 53 роки. На місці працювали медики, патрульні, кінологи і слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту і точна причина смерті встановлюється.

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У київському кінотеатрі Флоренція виявили закривавлене тіло директора закладу 01
У київському кінотеатрі Флоренція виявили закривавлене тіло директора закладу 02
У київському кінотеатрі Флоренція виявили закривавлене тіло директора закладу 03
Фото: сайт Інформатор

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