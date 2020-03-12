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12.03.20 14:00

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Сергію Мисливому, підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Прокуратура просить суд обрати підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького Сергію Мисливому запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. За версією слідства, він мав безпосередній стосунок до викрадення Луценка і Вербицького на території Олександрівської лікарні в Києві вночі 21 січня 2014 року.

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Вислухавши аргументи обвинувачення та захисту, суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 01
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 02
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 03
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 04
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 05
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 06
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 07
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Мисливому, підозрюваному у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

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