Із загиблим на Донбасі воїном 131-го розвідувального батальйону Іллею Пережогіним попрощаються завтра на Одещині. ФОТО
Завтра, 13 березня, у селі Орлівка Ренійського району Одеської області об 11:00 розпочнеться прощання з 26-річним Іллею Миколайовичем Пережогіним (позивний Князь), уродженцем Молдови, мешканцем Орлівки, молодшим сержантом, військовослужбовцем 131-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 10 березня на маріупольському напрямку від смертельного поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій.