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12.03.20 14:51

Із загиблим на Донбасі воїном 131-го розвідувального батальйону Іллею Пережогіним попрощаються завтра на Одещині. ФОТО

Завтра, 13 березня, у селі Орлівка Ренійського району Одеської області об 11:00 розпочнеться прощання з 26-річним Іллею Миколайовичем Пережогіним (позивний Князь), уродженцем Молдови, мешканцем Орлівки, молодшим сержантом, військовослужбовцем 131-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 10 березня на маріупольському напрямку від смертельного поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У нього залишилися дві сестри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сержант 131-го розвідувального батальйону Ілля Пережогін загинув на Донбасі 10 березня

Із загиблим на Донбасі воїном 131-го розвідувального батальйону Іллею Пережогіним попрощаються завтра на Одещині 01

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