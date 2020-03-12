Угруповання, яке координує один зі злодіїв у законі з РФ, затримано в Харкові, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією, до складу групи входи переважно раніше судимі вихідці з однієї з країн Північного Кавказу. Крім того, зловмисники мали "робочі" зв`язки з організованими групами з інших регіонів України, а також за кордоном.

Географія діяльності крадіїв поширювалася на територію Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. Встановлено, що, використовуючи спеціальні електронні пристрої, так звані "кодграбери", зловмисники відключали сигналізацію та викрадали майно з автомобілів, запаркованих поряд із торговельно-розважальними та офісними центрами міста. На рахунку зловмисників кілька десятків крадіжок.

Співробітники спецслужби разом із бійцями спецпідрозділу "Альфа" провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи на території міста та області. Під час слідчих дій вилучено спеціальні пристрої, призначені для зчитування кодів автомобільних сигналізацій, викрадене майно і грошові кошти, одержані злочинним шляхом, а також вогнепальну зброю.

Наразі двох активних учасників угруповання затримано. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри. Тривають слідчі дії для встановлення та затримання інших фігурантів справи.

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