Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо. ФОТО ДНЯ

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.
"Перший крок Сивохо до примирення", - йдеться у підписі до публікації.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.