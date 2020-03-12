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12.03.20 16:02

Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо. ФОТО ДНЯ

Презентація Національної платформи примирення радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, який раніше назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом", завершилася бійкою.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Перший крок Сивохо до примирення", - йдеться у підписі до публікації.

Фінал Національної платформи примирення та єдності Сивохо 01

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.

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