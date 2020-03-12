Військовослужбовець на Рівненщині продавав патрони виробництва РФ і метамфетамін, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, сержант намагався нелегально продати бойові набої для вогнепальної зброї, а також метамфетамін.

Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки в обласному центрі. Правоохоронці затримали фігуранта поблизу місця проживання під час незаконного продажу 300 патронів російського виробництва калібру 7,62 мм та 50 доз психотропів. За свій товар зловмисник планував отримати майже 20 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1, 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру.

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Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема, щодо нелегального надходження боєприпасів іноземного виробництва та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.