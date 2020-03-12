Чиновники Мін'юсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, до операції причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України - чиновник управління забезпечення діяльності керівництва Мін'юсту і колишній чиновник цього міністерства.

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Оперативники спецслужби встановили, що за посередництва керівників двох київських комерційних структур чиновники вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тис. доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного з державних сільськогосподарських підприємств регіону. Забезпечити гарантоване отримання посади вони обіцяли через зв'язки ексчиновника Мін'юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань".

Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково виплатити 1 млн доларів. Вони переконували клієнта, що він "відіб'є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок площею понад 3 тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству. Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.





Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному зі столичних бізнес-центрів після одержання першої частини хабаря в розмірі 20 тис. доларів. А організатора - в службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.