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12.03.20 23:32

Чиновники Мін'юсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали на вимаганні хабаря в сумі понад 1 млн дол. керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 01

За даними слідства, до операції причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України - чиновник управління забезпечення діяльності керівництва Мін'юсту і колишній чиновник цього міністерства.

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Оперативники спецслужби встановили, що за посередництва керівників двох київських комерційних структур чиновники вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тис. доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного з державних сільськогосподарських підприємств регіону. Забезпечити гарантоване отримання посади вони обіцяли через зв'язки ексчиновника Мін'юсту, який позиціонує себе як "тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань".

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 02

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 03

Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково виплатити 1 млн доларів. Вони переконували клієнта, що він "відіб'є" ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок площею понад 3 тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству. Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.

Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 04
Чиновники Мінюсту та Державної кримінально-виконавчої служби впіймалися на вимаганні 1 млн дол. хабаря, - СБУ 05

Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному зі столичних бізнес-центрів після одержання першої частини хабаря в розмірі 20 тис. доларів. А організатора - в службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.

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