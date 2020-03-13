У багатоповерхівці Кривого Рогу сталася пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали, серед них дитина. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Прибувши до місця, пожежники встановили, що пожежа виникла в квартирі на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

За інформацією рятувальників, вогнем було знищено домашнє майно, металопластиковий балконний блок і домашнє майно на площі 25 кв. метрів і на 7-му поверсі в квартирі пошкоджено металопластикову балконну раму, знищено зовнішній блок кондиціонера на площі 2 кв. метри.

Під час пожежі загинув чоловік (дані встановлюються) і постраждали 2 людини, в тому числі 1 дитина.

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Господиня квартири 1982 року народження самостійно звернулася до працівників швидкої медичної допомоги та була госпіталізована з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" в Криворізьку міську лікарню. Її дитину, хлопчика 2016 народження, з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізували в Криворізьку дитячу лікарню.



Фото: сайт ДСНС

Пожежу локалізовано о 20:20 та ліквідовано 20:36.