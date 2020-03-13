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13.03.20 09:13

У багатоповерхівці Кривого Рогу сталася пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали, серед них дитина. ФОТОрепортаж

12 березня в багатоповерховому житловому будинку по проспекту 200 років Кривому Рогу Саксаганського району міста Кривий Ріг сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Прибувши до місця, пожежники встановили, що пожежа виникла в квартирі на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

За інформацією рятувальників, вогнем було знищено домашнє майно, металопластиковий балконний блок і домашнє майно на площі 25 кв. метрів і на 7-му поверсі в квартирі пошкоджено металопластикову балконну раму, знищено зовнішній блок кондиціонера на площі 2 кв. метри.

У багатоповерхівці Кривого Рогу сталася пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали, серед них дитина 01

Під час пожежі загинув чоловік (дані встановлюються) і постраждали 2 людини, в тому числі 1 дитина.

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Господиня квартири 1982 року народження самостійно звернулася до працівників швидкої медичної допомоги та була госпіталізована з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" в Криворізьку міську лікарню. Її дитину, хлопчика 2016 народження, з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізували в Криворізьку дитячу лікарню.

У багатоповерхівці Кривого Рогу сталася пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали, серед них дитина 02
Фото: сайт ДСНС

Пожежу локалізовано о 20:20 та ліквідовано 20:36.

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