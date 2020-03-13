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13.03.20 14:02

Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому. ФОТОрепортаж

На кордоні між Італією і Словенією застрягла група зі 100 українців, яких не впускають словенські прикордонники через спалах коронавірусу.

Про це розповіли ТСН.ua заблоковані на кордоні українці, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, на словенсько-італійський кордон вони прибули ввечері 12 березня. Місцеві прикордонники поміряли температуру лише у водія та ухвалили рішення не пропускати автобуси та закликали їх повертатися до Італії. Однак більшість з них не хоче повертатися, оскільки термін їхнього перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС спливає, а тому вони ризикують отримати депортацію та заборону на в’їзд.

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"До Італії назад ніхто не хоче повертатися. Багато пасажирів не мають куди повертатися. Люди їздять за біопаспортами і у них закінчуються дні. Якщо вони будуть вертатися, їм просто дадуть депортацію", - розповідають вони.

Також разом із українськими автобусами на кордоні застрягли і румунські автобуси, але без пасажирів. Автобуси до України виконували рейси Мілан-Київ та Барі-Херсон.

Українці розповіли, що зв’язувались із консулами МЗС України в Італії, Словенії та Австрії. Ті обіцяють їм допомогти. Також вони перебувають на зв’язку із представниками автобусних перевізників, які також працюють над вирішенням питання. Водночас словенська поліція намагається вигнати українців з паркінгу на КПП та змусити повернутися назад до Італії, які категорично відмовляються це робити.

Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 01
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 02
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 03
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 04
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 05
Словенські прикордонники не пропустили автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому 06

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