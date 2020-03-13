Поліція відпустила ветерана АТО Волкова, затриманого за зрив презентації Сивохо: не встигли вручити підозру, - адвокат Вербінець. ФОТО

Про це повідомив адвокат Волкова Едуард Вербінець, передає Цензор.НЕТ.

"Азовця Сашу "Волкова" ще до початку судового засідання звільнили з наручників, оскільки співробітники поліції не змогли вручити вчасно підозру. Працюємо далі", - заявив він.

"Саша Волков". Ці два слова наводили жах, злість та безпорадне скаженіння у проросійських сепаратистів в Донбасі в часи Майдану. За інформацію про його місцезнаходження або бодай про те, як він насправді виглядає, вороги України призначали грошові винагороди. А в той же час Саша Волков майже самотужки – з невеликою групою молодих українських патріотів чинив дієвий спротив "руському міру" на Донбасі. Потім був полон в руках бандитів-сепаратистів в начебто мирному Донецьку. Адже війна не була і не є оголошеною. Тортури та залякування", - розповіли в Нацкорпусі про Волкова.

"До будь-якого болю з часом звикаєш. Я розумів, що витримаю все, якщо не зізнаюсь, що саме я – Саша Волков – гроза ватників Донбасу, як вони самі мене називали (тут варто зазначити, что "Саша Волков" – це псевдо, що воїн-патріот взяв собі за позивний з початком протидії російській навалі). Більше страху та розгубленості було в моменти, коли я розумів, що не можу захистити, або якось допомогти моїм однодумцям з "донецької партизанщини", – говорить Волков.

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"Саша Волков пройшов найгарячіші бої разом з полком "Азов" – брав участь в Іловайській операції, в Широкінській наступальній кампанії, у визволенні Мар’їнки, Павлополя і не тільки. Спочатку Саша, як справжній патріот рідного міста, розпочав бойовий шлях у складі батальону "Донбас". Пізніше доєднався до "азовців" і проявив себе найкращим чином", – згадує бойові звитяги Волкова екскомандир Азова Максим Жорін на псевдо Мосе.









Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Також прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.