Контррозвідка СБУ викрила масштабну схему незаконної натуралізації росіян в ЄС, організовану українцем. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, механізм незаконної натуралізації організував громадянин України. Оборудка проходила у два етапи та відбувалася за участі посадовців органів юстиції однієї з європейських країн, а також іноземних адвокатів і нотаріусів.

Спочатку українець підшуковував клієнтів на території Росії та виготовляв для замовників фальсифіковані документи, що дають право на отримання громадянства крани ЄС за прискореною процедурою. Потім через корупційні зв`язки із співробітниками органів юстиції та адвокатами іноземної держави організатор оборудки забезпечував позитивний розгляд заявок, складання іспитів на знання мови, прийняття присяги та інших передбачених процедур. За попередньою інформацію у такий спосіб легалізовували понад 100 росіян щомісяця.

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Під час слідчих дій правоохоронці вилучили докази масштабної протиправної діяльності, зокрема матеріали з незаконної легалізації для більше тисячі громадян РФ та країн СНД. Тривають оперативно-слідчі заходи. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до оборудки, у тому числі й іноземці.





