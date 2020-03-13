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13.03.20 17:15

Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо. ФОТОрепортаж

За зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо прокуратура просить відправити під цілодобовий домашній арешт члена Національного корпусу, ветерана АТО Сашу Волкова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Сашу Волкова підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (Стаття 296 ч. 2 ККУ). Прокуратура клопоче про його цілодобовий домашній арешт.

Тим часом, під будівлею Печерського райсуду Києва відбувається акція на підтримку затриманих вчора за зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".

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На даний момент суд розглядає клопотання захисту Волкова, а також питання залучення до матеріалів клопотання характеристик Волкова.

Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 01
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 02
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 03
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 04
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Також прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.

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