Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Сашу Волкова підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (Стаття 296 ч. 2 ККУ). Прокуратура клопоче про його цілодобовий домашній арешт.

Тим часом, під будівлею Печерського райсуду Києва відбувається акція на підтримку затриманих вчора за зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".

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На даний момент суд розглядає клопотання захисту Волкова, а також питання залучення до матеріалів клопотання характеристик Волкова.











Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Також прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.