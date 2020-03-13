Митники не допустили вивезення близько 40 тис. медичних масок у Польщу. ФОТО

Про це йдеться в повідомленні Галицької митниці Держмитслужби в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, двоє громадян, жителі Києва, прибули в пункт пропуску "Шегині-Медика" для виїзду в Польщу в особистих справах легковим автомобілем. Під час митного контролю повідомили, що перевозять близько 28 тис. одноразових медичних масок, які придбали в аптеках, про що свідчили фіскальні чеки", - сказано в повідомленні.

За інформацією митниці, через тимчасове обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення медичні маски не пропустили.

Крім цього, в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" громадянин Польщі намагався вивезти з України 11 тис. штук таких масок.

У повідомленні наголошується, що в обох випадках громадяни повернулися в Україну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів до 6 червня заборону на експорт засобів індивідуального захисту вітчизняного виробництва, зокрема медичних масок.

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