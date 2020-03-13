Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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"За результатами оперативного штабу проведена дезінфекція двох приміщень, де перебувала хвора на коронавірус", - заявив він.

На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка розташована на вул. Великій Житомирській, 136.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. Померла хвора в м. Радомишль Житомирської області.

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