Загиблого на Донбасі бійця 131-го ОРБ Андрія Ведешина провели в останню путь на Вінниччині, - ОТГ. ФОТОрепортаж

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Тульчинська міська об'єднана територіальна громада, інформує Цензор.НЕТ.

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Фото: facebook.com/radatulchin

Андрій Олександрович Ведешин народився 4 лютого 1986 року. Закінчив Національну юридичну академію в Харкові. Працював дільничним інспектором поліції в рідному селі. В травні 2017 року вступив на військову службу за контрактом. 10 березня вранці в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області в результаті попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку ГАЗ-66 зазнав важких поранень і помер під час евакуації вертольотом.

У нього залишилися мати, брат, дружина і дочка.