10 мільйонів медичних масок завтра передадуть у заклади охорони здоров’я, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Про це глава уряду написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На складах порядок:
- Маски - є! - 10 млн.шт.
- Апарати для штучної вентиляції легень портативні - є! - 69 шт.
- Пульсоксиметри - 1350 од.
- Дихальний апарат ручний силіконовий - 1180 од.
- Насос інфузійний - 1330 од.
- Концентратор кисневий - 34 од.", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр запевнив, що продовжує активно працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту з метою нормалізації ситуації в аптеках.
"Маємо попередні домовленності з міжнародними партнерами про поставки в Україну мільйонів масок та необхідного обладнання", — додав він.