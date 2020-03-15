Вертоліт Мі-8 Міноборони РФ випадково дав залп по житловому будинку в Читі, ніхто не постраждав. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Baza, інцидент стався 14 березня під час розрядження боєкомплекту вертольота Мі-35М на аеродромі "Черемушки" під Читою.

"Під час чергової процедури стався збій, і один зі снарядів калібром 23 мм вистрілив. Він пролетів майже півтора кілометра і врізався в стіну житлового будинку. Місцеві жителі спочатку навіть не зрозуміли, що сталося і поскаржилися в МНС на "гучний звук вибуху". Підрозділи Росгвардії, МНС і група розмінування прочесали околиці, оглянули будинок і виявили пошкодження на рівні третього поверху, - там, куди і влучив снаряд. Пострілом було пошкоджено скло, міжповерхове перекриття і балкон", - сказано в публікації.

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Пресслужба Східного військового округу (ВВО) уточнила, що інцидент стався з вертольотом Мі-8, інформує газета.ru.

"14 березня 2020 року на аеродромі Черемушки м. Чита під час обслуговування 23-міліметрової гармати вертольота Мі-8 на землі, стався одиночний самовільний постріл за межі безпечної зони аеродрому. Постраждалих немає", - зазначили у відомстві.

За фактом події проводиться перевірка. Командування військової частини працює з місцевою владою з питання компенсації збитків.



Фото: t.me/bazabazon

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