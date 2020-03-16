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16.03.20 08:46

"Укрзалізниця" через карантин скасовує понад 30 міжнародних поїздів. СПИСОК

За розпорядженням Кабміну, з опівночі 17 березня пункти пропуску на кордоні з Україною закриваються для міжнародного регулярного пасажирського сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Компанія оприлюднила повний список міжнародних поїздів, які на період карантину скасовуються або курсуватимуть за скороченим маршрутом.

Укрзалізниця через карантин скасовує понад 30 міжнародних поїздів 01

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" поверне повну вартість квитків на скасовані міжнародні потяги - без стягнення додаткових зборів.

"Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу, квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн сервіси. На потяги, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути в разі, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ", - зазначається в повідомленні.

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