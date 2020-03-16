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16.03.20 10:34

Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за "швидке" розмитнення. ФОТОрепортаж

У Львівській області держінспекторка митного поста Рава-Руська налагодила механізм вимагання хабарів від автовласників.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що за тисячу гривень інспекторка пропонувала власникам машин своє сприяння у швидкому і безперешкодному розмитненні.

При цьому в середньому через цей пост проходить до 100 автомобілів на день.

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Оперативники СБУ затримали зловмисницю відразу після отримання чергового хабаря в розмірі 5 тисяч гривень за розмитнення декількох машин.

Крім того, під час обшуків на робочому місці жінки було виявлено ще 30 тисяч гривень, які вона встигла отримати від автовласників за кілька годин роботи.

Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 01
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 02
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 03
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 04
Тисяча за машину: інспекторка митниці на Львівщині брала хабарі за швидке розмитнення 05

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