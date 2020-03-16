Коронавірус, застуда, грип: відмінність у симптомах і подібності. ІНФОГРАФІКА

Відповідну інфографіку, використовуючи дані ВООЗ, підготувало DW, передає Цензор.НЕТ.

"На першому етапі захворювання симптоми нового коронавірусу SARS-CoV-2 можна легко сплутати з проявами грипу та застуди. У більшості випадків це підвищена температура, сухий кашель, нерідко - утруднене дихання, м'язовий біль, втома. Однак відмінності все ж таки є.

У багатьох із тих, хто заразився, інкубаційний період захворювання, викликаного вірусом SARS-CoV-2, може тривати до 14 днів або навіть довше. Часто він протікає легко і безсимптомно. Якщо ви відчуваєте невпевненість або побоювання, варто звернутися до лікаря. За необхідності він відправить у лабораторію зразок мокротиння для перевірки на наявність респіраторних вірусів", - йдеться в коментарі.

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