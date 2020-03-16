Спробі вивезення 50 тис. медичних масок запобігли на Волині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори Ковельської місцевої прокуратури Волинської області спільно з митниками та прикордонниками на території пункту пропуску "Ягодин" затримали автомобіль, у якому виявили 50 тисяч респіраторних масок. Заборона вивезення такого вантажу встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року у межах заходів щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучений вантаж.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або поки буде така необхідність.

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