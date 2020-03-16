Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
16.03.20 12:54

СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України припинили контрабанду в Євросоюз високотоксичного небезпечної речовини - металевої ртуті.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

За попередньою версією слідства, громадянин однієї з європейських країн планував незаконно переправити через державний кордон вісім кілограмів ртуті.

Транспортний засіб зловмисника правоохоронці затримали у пункті пропуску "Ужгород". Під час поглибленого огляду авто небезпечний "товар" виявили серед речей іноземця. Ємності із ртуттю зловмисник приховав у пакунках із борошном. Наразі перевізника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, іноземцю оголошено про підозру в контрабанді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон комплектуючих, які використовують у системах ППО. ФОТО

Тривають слідчі дії.

СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 01
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 02
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 03
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 04
СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні 05

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100