СБУ на Закарпатті блокувала контрабанду 8 кг ртуті, захованої в борошні. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

За попередньою версією слідства, громадянин однієї з європейських країн планував незаконно переправити через державний кордон вісім кілограмів ртуті.

Транспортний засіб зловмисника правоохоронці затримали у пункті пропуску "Ужгород". Під час поглибленого огляду авто небезпечний "товар" виявили серед речей іноземця. Ємності із ртуттю зловмисник приховав у пакунках із борошном. Наразі перевізника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, іноземцю оголошено про підозру в контрабанді.

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Тривають слідчі дії.









