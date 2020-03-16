Правоохоронні органи ООС запобігли вивезенню на окуповані території Донбасу $179 тис., 20 тис. євро і 6 млн руб. ФОТОрепортаж

Днями, на КПВВ "Майорське" співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ДФС спільно з працівниками прикордонної служби та СБУ, які залучені до складу Об’єднаних сил, було зупинено спробу переправити велику суму готівкових коштів до тимчасово окупованих територій. В особистих речах пасажирки автомобіля виявлено 174 300 доларів США, 6 030 000 російських рублів та 15 банківських карток, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Окрім того, на КПВВ "Новотроїцьке" під час огляду автомобіля CITROEN, в особистих речах пасажира транспортного засобу, який рухався до окупованого Донецька, виявлено 4 700 доларів США та 20 000 євро.

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Відповідно до чинного законодавства дані суми перевищують гранично допустиму норму дозволену для переміщення до тимчасово окупованої території.

Виявлені кошти та платіжні банківські картки вилучені до прийняття судового рішення.

Щодо даних громадян складено протоколи про адміністративне правопорушення.





