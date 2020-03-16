Чиновник митниці на Харківщині за $1,5 тис. нелегально переправляв мігрантів у РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, організував незаконну схему головний державний інспектор Слобожанської митниці спільно із двома місцевими мешканцями. Через знайомих посадовець підшукував бажаючих виїхати до Росії, які не мали законних підстав для перетину державного кордону. За оперативною інформацією, клієнтами групи були іноземці, які перебувають в Україні на нелегальному становищі, особи, підозрювані у вчиненні злочинів на території нашої країни та за кордоном, а також учасники терористичних організацій "Л/ДНР".

Вартість нелегального трансферу становила $1.5 тисячі з кожного нелегального мігранта. У цю вартість входив супровід клієнта до державного кордону та розроблення подальшого маршруту до російських Бєлгорода або Валуйок. За доплату у розмірі $500 нелегала також могли доправити до обраного міста.

Двох "супроводжуючих" затримали у прикордонній смузі на території Дворічанського району під час спроби незаконного переміщення через держкордон трьох нелегалів. Організатора схеми було затримано у Куп’янську Харківської області. У змовників правоохоронці вилучили $4.5 тисячі протиправних заробітків.

Наразі всім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжні заходи. Тривають слідчі дії.

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