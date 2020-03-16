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16.03.20 20:49

Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Володимир Зеленський 16 березня зібрав олігархів і великих бізнесменів в Офісі президента. Анонсів цього заходу не було.

Знімальна група програми "Схеми" стала свідками візиту олігархів на Банкову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Близько 17-ї години на територію Офісу президента заїхала машина олігарха Ріната Ахметова, повідомив журналіст Михайло Ткач.

Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - Схеми 01
Автомобіль Ріната Ахметова заїхав на територію ОП

Згодом знімальна група "Схем" зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського.

Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - Схеми 02

Кортеж Олександра Ярославського

Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - Схеми 03

Автомобіль Андрія Веревського

Зазначається, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

"Схеми" попросили Офіс президента надати повний список учасників зустрічі і перелік питань, які на ній обговорювалися.

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