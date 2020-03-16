Зеленський 16 березня збирав олігархів на Банковій, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Знімальна група програми "Схеми" стала свідками візиту олігархів на Банкову, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Близько 17-ї години на територію Офісу президента заїхала машина олігарха Ріната Ахметова, повідомив журналіст Михайло Ткач.



Автомобіль Ріната Ахметова заїхав на територію ОП

Згодом знімальна група "Схем" зафіксувала тут кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського і засновника холдингу "Кернел Груп" Андрія Веревського.

Кортеж Олександра Ярославського

Автомобіль Андрія Веревського

Зазначається, що за годину до зустрічі з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

"Схеми" попросили Офіс президента надати повний список учасників зустрічі і перелік питань, які на ній обговорювалися.