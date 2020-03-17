"Геть вірус зРади": активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Зеленський замість того щоб об'єднати націю в боротьбі проти коронавірусу йде на узурпацію влади з метою ухвалення антидержавних рішень. У своєму зверненні він вийшов за межі своїх конституційних повноважень. І ламає парламент через коліно. Вимагає зректися рішення про політичний карантин, яке ухвалила Погоджувальна рада. В Україні парламентсько-президентська форма правління, і Верховна Рада без вказівок з Офісу Президента здатна вирішити, в якому режимі працювати. Парламент може спокійно працювати в режимі позачергових засідань, якщо для цього буде необхідність. Також депутати працюватимуть у комітетах. Тому говорити про бездіяльність парламенту - це маніпуляція Президента. Шановні народні обранці, сьогодні від вашої позиції, від вашого небажання брати участь у злочинних діях Зеленського, залежить існування України як незалежної демократичної держави. А президента попереджаємо, що ми не дозволимо ухвалити жодні антидержавні рішення, як би цього не хотілося йому і Єрмаку, і жоден карантин нас не зупинить у ситуації, коли потрібно рятувати країну", - заявили організатори акції.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ