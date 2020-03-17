За добу з Польщі в Україну автобусами доставили майже 3,4 тис. українців, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"З 00:00 16 березня по 06:00 17 березня виділеними органи місцевої влади автобусами забезпечено доставку в Україну майже 3,4 тис. наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: "Ягодин-авто" (з польської сторони - "Дорохуськ") – 890 українців, "Рава-Руська" ("Хребенне") – 1550 осіб, "Краківець" ("Корчова") – 950 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у фейсбуці додав, що МЗС вирішує з головами низки держадміністрацій питання виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні.

"Завдяки домовленостям наших прикордонників з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні", - зазначив Кулеба.



