Україна починає евакуацію українців з Єгипту: п'ять літаків відправлено на Бориспіль, один - на Львів, - Кулеба. ФОТО

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коротко про ранок закордонних справ. Шрі-Ланка - 105 громадян застрягли. Але їх буде явно більше. Дізнаємося про нових наших співвітчизників там. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки", - повідомив Кулеба.

Він також повідомив, що SkyUp Airlines почав вивозити українців з Єгипту.

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"Зранку вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів. Консул допомагає. Спільно з Владиславом Криклієм працюємо з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам", - зазначив Кулеба.

Щодо евакуації українців з Польщі - для цього було ухвалено рішення виділити автобуси.

"Польща - вирішили з головами Львівської (Максим Козицький) та Волинської (Юрій Погуляйко) обласних держадміністрацій питання виділення додаткових автобусів для пунктів пропуску на кордоні. Завдяки домовленостям наших прикордонників (подяка Сергію Дейнеко та його колегам) з польськими наші автобуси заїжджають в Польщу, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні", - повідомив глава МЗС.

Інформації про евакуацію з інших країн він поки не уточнив.

"Весь світ - шукаємо тести на коронавірус і апарати вентиляції легенів", - додав Кулеба.



