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17.03.20 15:40

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО

Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працював на російські компанії, одна з яких відмивала гроші російських чиновників і оточення Путіна.

Про це повідомляє журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Петрашко, зокрема, працював в Сбербанку Росії і компанії "Трійка Діалог".

"Рік тому колеги з Центру з дослідження корупції та організованої злочинності викрили офшорну схему з відмивання мільярдів доларів російським інвестбанком "Трійка Діалог" - материнської компанії "Трійка Діалог Україна", де працював наш міністр Петрашко. Офшорна структура обслуговувала російських чиновників з оточення Путіна - вони отримували сотні мільйонів з цієї мегапральні", - написала Бабінець.

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Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких відмивала гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка 01
Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких відмивала гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка 02

Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких відмивала гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка 03

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