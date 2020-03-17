Нацгвардієць загинув у ДТП на Харківщині. ФОТО

Про це повідомили на сайті Генерального бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що вранці 16 березня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський автомобіль під керуванням 25-річного нацгвардійця врізався в бетонну опору моста.

"Старший лейтенант Нацгвардії, перебуваючи на кермом автомобіля Audi і рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорною моста. Від травм, яких зазнав, він помер на місці аварії", - повідомляють у ДБР.

Правоохоронці почали кримінальне провадження.

Читайте також: Неподалік Сум зіткнулися мінівен і рейсовий автобус, троє загиблих, - поліція. ФОТО





