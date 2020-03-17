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17.03.20 17:31

Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом. ФОТО

Обробку провели в гуртожитку на вул. Дашавській у Солом'янському районі столиці. Там живе студент родом з Радомишля, у якого напередодні виявили коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у м.Києві.

"Заходи проводились у зв'язку з проживанням у цьому гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 05 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль. Нагадаємо, що запобіжні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня", - сказано в повідомленні.

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У відомстві нагадали, що 13 березня чоловік був доставлений в Олександрівську лікарню Києва з підтвердженим напередодні діагнозом коронавірусної інфекції.

16 березня в Києві були лабораторно підтверджено 2 випадки COVID-19.

Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом 01
Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом 02
Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом 03

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