Рятувальники продезінфікували київський гуртожиток, де живе студент, що заразився коронавірусом. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у м.Києві.

"Заходи проводились у зв'язку з проживанням у цьому гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 05 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль. Нагадаємо, що запобіжні заходи щодо недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в цьому гуртожитку вже проводилися 14 березня", - сказано в повідомленні.

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У відомстві нагадали, що 13 березня чоловік був доставлений в Олександрівську лікарню Києва з підтвердженим напередодні діагнозом коронавірусної інфекції.

16 березня в Києві були лабораторно підтверджено 2 випадки COVID-19.





