Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "6451".

Учасники протесту - підприємці з ринків "Центральний" і "Хитрий". Вранці охорона не пропустила їх на територію ринків, пославшись на постанову Кабміну і ЛОблВЦА про карантин.

Підприємці обурювалися і говорили, що в документах йдеться про заборону ярмарків і виїзної торгівлі.

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До протестувальників біля Центрального ринку приїхав глава ЛОДА Сергій Гайдай. Він пояснив, що такі жорсткі заходи вводяться, щоб не допустити поширення коронавірусу, як в Італії. І попередив, що ринки не працюватимуть 2 місяці.

Учасники протесту обурювалися, що їх заздалегідь не попередили про закриття ринків, і обурювалися, що супермаркети продовжують роботу.

Підприємці просили відстрочити закриття ринків хоча б на один-два дні, але змогли домовитися тільки до продовження роботи ринку до кінця дня 18 березня.

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Фото "Суспільного".