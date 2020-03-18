Карантин на Київщині: поліція перевіряє автобуси на в'їзді в столицю. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Так, наприклад, екіпаж патрульної поліції на Оболонському КП на відрізку дороги Київ - Вишгород проводить перевірку великих і маленьких автобусів, що рухаються в напрямку столиці. За словами патрульних поліцейських, поки порушників не виявлено.

Кореспондент агентства став свідком, як правоохоронці зупинили два невеликі автобуси, вони виявилися без пасажирів. Також поліцейські зупинили автобус 41-го маршруту "Ст.метро "Героїв Дніпра" - місто Вишгород". В салоні перебувало близько 20 людей. Патрульні з’ясували, що автобус належить до міського київського маршруту, власником якого є "Київпастранс", він проїхав далі.

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Варто зазначити, що як і правоохоронці, так і водії на своїх робочих місцях перебувають у захисних масках. Також деякі пасажири теж мають маски. Крім того, поліція зупинила невеликий автобус марки "Богдан" з маршрутом "Супермаркет "Ашан"- місто Вишгород". У ньому перебували близько 10 людей. Наразі цей автобус щойно відпустили.



"Ми пояснили водію, що після 12-ої години дня він вже не зможе перевозити пасажирів та попередили його про відповідальність", - зазначив патрульний.

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