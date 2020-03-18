Жителі Фастова перекрили залізницю через скасування електричок. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Співробітники поліції о 10:49 отримали виклик на лінію 102 про перекриття колій на залізничній станції "Фастів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з опівдня 18 березня "Укрзалізниця" призупиняє курсування приміських поїздів.

11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.