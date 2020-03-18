Реанімація військового госпіталю терміново потребує кардіомонітори для поранених, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Про це повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Все дуже серйозно і терміново, в реанімацію потрібні кардіомонітори, сподіваюся, не треба розповідати навіщо, це апарати життєдіяльності людини. Сьогодні у мене витрати 72 тис. грн (чеки публікую). Сьогодні я дивом купила монітор і можу ще купити 1-2, мені пообіцяли, складність у тому, що постачання обладнання зараз немає, а монітори і все інше дуже потрібні і їх миттєво розкупили. Я оплатила монітор: 53 тис. + 14 500 воїну на хімію + 4 тис. на фронт. Ще замовлення на багато противірусного, вітаміни і антисептики, все на передову. Чеки публікую. Ми всі зараз переживаємо за життя близьких і за своє теж, прошу не забувати, що в нас тисячі військових, особливо поранених і їхнє життя не менш важливе. Допомагаємо, хто як може, кожна копійка - це шлях до одужання людини. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват та 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала Юсупова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців. ФОТОрепортаж







