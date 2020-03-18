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18.03.20 16:04

ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу. ФОТО

Набір розрахований на 5000 реакцій. Цього вистачить для діагностування більш ніж 1600 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу українського представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) передала другий набір реагентів для тестування на COVID-19 для приблизно 5000 реакцій до Центру Громадського Здоров’я МОЗ України. Перший набір був на 3000 реакцій", - йдеться в повідомленні.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що набору з 5000 реакцій вистачить для тестування більш ніж 1600 осіб.

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Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома.

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ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 01

ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 02
ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 03
ВООЗ передала Україні набір реагентів для діагностики коронавірусу 04

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